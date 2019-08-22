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Репетиция Марша Достоинства ко Дню Независимости: видео трансляция

Репетиция Марша Достоинства ко Дню Независимости: видео трансляция
19:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Марш Достоинства на День Независимости начнется в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни по увековечению памяти героев.

Во время минуты молчания прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие украинские города. По замыслу авторов сценария, колокола символизируют удары сердца каждого из павших героев Небесной сотни.

Состоится церемония возложения цветов, ближе к концу Аллеи будет представлено несколько художественных инсталляций в виде щитов «Беркута», пожарной машины с брандспойтом (той, что перекрыла улицу во время событий в 2014-м) и карты Украины, окрашенных в белый цвет, которые разрисуют дети синими и желтыми отпечатками ладоней.

В День Независимости станции метро Киева изменят свою работу

В памятном мероприятии вместе с Президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, представители общественности, дети.

Также на майдане Незалежности будет поднят Национальный флаг.

На главной площади впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более 7 минут, который исполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов.

Народная артистка Украины Тина Кароль исполнит вживую часть государственного Гимна. Кроме нее также будут петь оперные дивы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева.

Украинская певица ONUKA – Ната Жижченко - и представительница Украины на детском «Евровидении» Дарья Красновецкая выступят на сцене во время торжественной части мероприятия.

В торжествах примут участие всемирно известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов. Специальным гостем станет выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик.

Также в мероприятии примут участие военные творческие коллективы: сводный военный оркестр и хор Вооруженных сил Украины, военный оркестр Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, оркестр Национальной полиции Украины, оркестр Государственной службы чрезвычайных ситуаций, барабанщики Почетного караула при Президенте Украины. Кроме того, ожидается участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки и пианистов - выпускников Киевского института музыки имени Глиера. Народный артист Украины Николай Дядюра будет дирижировать Академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины.

Состоится также награждение украинцев, достигших успехов в разных сферах. Мероприятие завершится праздничным шествием.

Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, режиссер-постановщик - Елена Коляденко.

К организации действа привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вышиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора «Евровидение» в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

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День Независимости, Видео, День Независимости-2019.
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