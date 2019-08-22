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В День Независимости станции метро Киева изменят свою работу

В День Независимости станции метро Киева изменят свою работу
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" изменят свою работу.

В Киеве 24 августа, в День независимости Украины будет изменена работа станций метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В субботу, 24 августа, с утра и до окончания мероприятий станция метро "Крещатик" закрывается только на вход/выход на улице Институтской и Аллее небесной сотни, станция "Майдан Независимости" закрывается вход и выход. Переход между этими станциями будет. "

24 августа в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины будут закрыты на вход и выход станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий (в указанный период работа станции "Майдан Незалежности" будет организована только для пересадки с линии на линию)", - говорится в сообщении. Также 24 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

День Независимости: в Киеве 22-24 августа будут перекрывать дороги

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отметили в метрополитене.

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Киев, День Независимости, Метро, Станции метро, Крещатик, Киевский метрополитен, Майдан Незалежности.
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