В День Независимости станции метро Киева изменят свою работу

Новости Украины:Станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" изменят свою работу.

В Киеве 24 августа, в День независимости Украины будет изменена работа станций метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В субботу, 24 августа, с утра и до окончания мероприятий станция метро "Крещатик" закрывается только на вход/выход на улице Институтской и Аллее небесной сотни, станция "Майдан Независимости" закрывается вход и выход. Переход между этими станциями будет. "

24 августа в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины будут закрыты на вход и выход станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий (в указанный период работа станции "Майдан Незалежности" будет организована только для пересадки с линии на линию)", - говорится в сообщении. Также 24 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отметили в метрополитене.