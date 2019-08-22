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День Независимости: в Киеве 22-24 августа будут перекрывать дороги

День Независимости: в Киеве 22-24 августа будут перекрывать дороги
12:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:22-24 августа будут перекрывать движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением торжественных мероприятий.

22-24 августа будут перекрывать движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага и 28-летия независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс», в работу пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Так, 22 августа с 18:00 ориентировочно до 23:00 будет временно запрещено движение на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской), на ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик). В связи с этим движение будет организовано:

автобусов № 24 - от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

автобусов № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. метро «Площадь Льва Толстого».

23 августа с 07:00 до окончания церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины возле здания КГГА (ул. Крещатик, 36) движение автобусов № 24 и № 114 будет организовано по маршруту выходного дня.

С 17:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа во время временного запрещения движения транспортных средств на Владимирском спуске, ул. Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади) движение будет организовано:

автобусов № 24 - от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского;

автобусов № 62 - от Ботанического сада до стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского;

автобусов № 114 - от ул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме - далее Боричев спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая – дальше по постоянному маршруту и от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. метро «Площадь Льва Толстого».

24 августа с 07:00 до 13:00 на время проведения ежегодного легкоатлетического пробега «Забег в вышиванках» по маршруту Русановская набережная (от Русановского бульвара) - Днепровская набережная (до д. № 16) движение будет организовано:

автобусов № 35 (в направлении ул. Подлипко) - ул. Урловская - ул. Княжий Затон - ул. Григоренко - ул. Мыколы Бажана, далее по действующему маршруту;

автобусов № 42 (в направлении ул. Елизаветы Чавдар) - от ул. Митрополита Андрея Шептицкого до ул. Урловской по действующей трассе, далее - ул. Княжий Затон - ул. Григоренко - ул. Мыколы Бажана, далее по действующему маршруту;

автобусов № 49 - ст. метро «Левобережная» - ул. Евгения Сверстюка - ул. Ивана Миколайчука - ул. Амвросия Бучмы - ул. Павла Тычины - ул. Березняковская - зал. пл. «Левый берег»;

автобусов № 95 - Никольская Слободка - ул. Комбинатная - ул. Каховская - ул. Челябинская - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Евгения Сверстюка - ул. Ивана Миколайчука - ул. Амвросия Бучмы - ул. Павла Тычины - ул. Березняковская – ж/д ст. «Левый берег»;

автобусов № 87 - ул. Шептицкого - ул. Евгения Сверстюка - ул. Березняковская - ул. Павла Тычины (в обратном направлении - ул. Амвросия Бучмы - ул. Ивана Миколайчука) - ул. Юрия Шумского – ж/д ст. «Левый берег»;

автобусов № 108 - улица Митрополита Шептицкого - ул. Евгения Сверстюка - ул. Соборности - Харьковское шоссе - ул. Тепловозная - ул. Петра Григоренко - ул. Анны Ахматовой - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Декабристов - ст. метро «Харьковская».

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В этот же день с 10:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) на время временного запрета движения транспортных мероприятий на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко), б-ре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Большой Васильковской (от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади), ул. Бассейной (от Крутого спуска до ул. Крещатик) движение будет организовано:

автобусов № 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

автобусов № 118 - от ст. метро «Черниговская» до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - пр. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. метро «Политехнический институт» до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту;

троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, площади Космонавтов до ул. Леонтовича.

Напомним, как будут проходить шествие ко Дню Независимости.

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День Независимости, День государственного флага, Киевпастранс, Торжества.
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