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Еврокомиссия поддержала обсуждение проблемы на саммите G7

Еврокомиссия поддержала обсуждение проблемы на саммите G7
16:22 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Еврокомиссия обеспокоена пожарами в Амазонии и предлагает помощь.

В Европейской комиссии заявили о глубокой обеспокоенности пожарами в Амазонии и поддержали срочное обсуждение проблемы на саммите G7 в эти выходные во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь комиссии Мина Андреева.

"Комиссия глубоко обеспокоена. Амазония имеет самые большие запасы тропических лесов и является домом для одной десятой мировых видов. Поэтому мы поддерживаем намерение президента Макрона обсудить этот вопрос на встрече G7. Ощущение срочности оправданно", - сказала она.

Андреева отметила, что комиссия готова оказать поддержку в тушении пожаров.

"Мы поддерживаем связь с бразильской и боливийской властью и готовы оказать помощь. Например, предоставив прямую помощь или активировав нашу систему карт Copernicus", - сказала она.

На вопрос, планирует ли комиссия оказывать давление на Бразилию из-за вырубки лесов, Андреева ответила, что ЕС может действовать в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке, в который входит Бразилия). По ее словам, соглашение о свободной требует от Бразилии соблюдения Парижского климатического соглашения, целью которого является в том числе прекращение незаконной вырубки лесов в бассейне Амазонки до 2030 года.

Пресс-секретарь комиссии отметила, что в документе "есть инструменты, которые принуждают к выполнению данных по соглашению обязательств".

Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 году в стране было зарегистрировано около 73 тысячи лесных пожаров.

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За последние 48 часов в лесах на территории Бразилии начались почти 2,5 тыс. новых пожаров. Президент Бразилии при этом расценивает помощь других стран в тушении пожаров как вмешательство во внутренние дела.

О необходимости немедленных действий для спасения лесов Амазонии, 60% которых - территория Бразилии, заявил и генсек ООН Антониу Гуттериш.

Ирландия пригрозила заблокировать соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР из-за пожаров в лесах Амазонии.

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Южная Америка, Еврокомиссия, Амазония, Большая семерка.
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