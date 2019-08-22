Посольство Украины в США просит лидеров G7 усилить давление на РФ

Новости Украины:Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семерки" (G7) заставить РФ вернуться к конструктивному поведению.

Посольство Украины в США призывает лидеров стран "Большой семерки" (G7) не отступать от своих принципов и совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Группу семи"", - сказано в сообщении украинского посольства в США на странице в соцсети Фейсбук.

Посольство обращает внимание на то, что Россию лишили права быть членом почетного клуба G7 из-за незаконной попытку аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи.

"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в сообщении посольства Украины.

В среду лидеры западных стран высказались в отношении возвращения России в G7. Французский и американский президенты договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году. Но Великобритания и Германия против возвращения России в G7.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

В свою очередь Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8.