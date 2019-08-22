Макрон: Возвращение России в G7 без решения ситуации в Украине будет ошибкой

Новости мира:Без урегулирования ситуации в Украине возвращение России подчеркнет "слабость" организации G7.

Возвращение России в "Группу семи" промышленно развитых стран (G7) без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой" и подчеркнет "слабость" организации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я думаю говорить, что без каких условиях Россия может вернуться, это было свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности... Непременным условием (для возвращения России – ред.) остается поиск решения относительно Украины", – отметил Макрон накануне саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биарриц.

В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Борис Джонсон также отметили, что для возвращения России нужен прогресс в решении конфликта в Украине.

Напомним: РФ исключили из старого формата "Группы восьми" после того, как она аннексировала украинский Крым в 2014 году, а все остальные страны-члены группы – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США ввели санкции против Москвы.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил 20 августа, что предлагал бы позволить России вернуться к формату G8, если в следующем году США будут председательствовать в группе.

После этого заявления CNN со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа сообщила, что якобы французский и американский президенты в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году.