Президент Италии присоединился к поздравлению украинцев

Новости мира:Президент Италии поздравил Зеленского и весь народ Украины накануне Дня Независимости.

Президент Италии Серджо Маттарелла заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в поздравлении Маттареллы по случаю Дня Независимости Украины, сообщает посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.

"По случаю Дня Независимости имею честь выразить Вам от имени итальянского народа и от себя лично самые искренние поздравления и пожелания мира и процветания дружественному украинскому народу", - заявил Маттарелла.

"Италия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также переговорный процесс, который должен вернуть мир, стабильность и процветание Вашей стране", - подчеркнул президент этой страны.

"Убежден, что наши прочные отношения смогут получить дальнейшее развитие не только на двустороннем уровне, но и в рамках диалога Украина-ЕС, за дальнейшее развитие которого выступает Итальянская Республика", - говорится в поздравлении Маттареллы.