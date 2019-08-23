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Макрон: Франция остается рядом с Украиной

Макрон: Франция остается рядом с Украиной
21:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Эммануэль Макрон поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости, направив соответствующее письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в сообщении на сайте президента Украины, в своем поздравлении Макрон подчеркнул, что ”Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на Востоке страны”.

”Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках ”нормандского формата” и в переговорах с Россией” , - отметил президент Франции.

Президент Италии присоединился к поздравлению украинцев

Макрон добавил, что чем скорее Украина проведет реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего экономического потенциала, тем скорее в страну вернется мир.

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Франция, День Независимости, Эммануэль Макрон.
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