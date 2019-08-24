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В Берлине неизвестный на велосипеде застрелил человека

В Берлине неизвестный на велосипеде застрелил человека
05:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:В центре Берлина злоумышленник на велосипеде убил человека.

В районе Моабит (Берлин) велосипедист застрелил человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Berliner Kurier.

Экстренные службы были на местах. Сколько людей участвовало в стрельбе пока неизвестно. Согласно информации, предоставленной изданием, был арестован мужчина, который имел при себе большую сумму денег.

Кроме того, по неподтвержденной до сих пор информации, смертельно раненый мужчина получил пулю в голову. Отмечается, что преступник сбросил свою одежду и пистолет после выстрела.

Напоминаем, в Запорожской области 17-летняя девушка на вечеринке получила огнестрельное ранение в лицо, за жизнь пострадавшей борются медики.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Берлин, Велосипед, Пистолет.
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