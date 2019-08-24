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Прага планирует передать Москве памятник маршалу Коневу

Прага планирует передать Москве памятник маршалу Коневу
05:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Праге хотят передать России памятник маршалу Ивану Коневу.

Глава администрации района Прага-6 Ондржей Колар, где расположен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, считает нецелесообразным восстанавливать памятник после очередного обливания краской и готов отдать его в Россию.

Об этом сообщает Radio Praha.

"Колар говорит, что администрация района Прага 6 сейчас готовит письмо в посольство РФ, в котором предложит забрать статую на свою территорию. Такое решение предлагается, чтобы предотвратить дальнейшие акты вандализма, поскольку памятник окажется на территории другого государства", - говорится в сообщении.

Колар подчеркнул, что памятник регулярно обливают краской, и он не видит смысла "тратить деньги жителей Праги-6 на то, что они не хотят у себя видеть".

В этот раз статую не будут отмывать от красной краски на средства жителей Праги. "В этот раз мы решили оставить его (памятник - ред.) таким, какой он есть, потому что, и это мое субъективное мнение, надписи сделанные красной краской говорят правду", - подчеркнул Колар.

В Праге вандалы вновь облили краской памятник Коневу

Сейчас на монументе оставили надписи красной краской: "Нет кровавому маршалу!" и "Мы не забудем". Последняя намекает на роль Конева в подавлении "Пражской весны" в конце 1960-х.

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Россия, РФ, Прага, Маршал Конев, Ондржей Колар.
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