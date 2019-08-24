В Великобритании сделали заявление по поводу их кандидата на пост еврокомиссара

Новости мира:Британия не будет выдвигать своего кандидата в новую Еврокомиссию.

Великобритания в связи с выходом 31 октября из Евросоюза не будет выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара в новом составе руководящей институции Сообщества.

Об этом говорится в письме постоянного представителя Соединенного Королевства при Евросоюзе сэра Тима Барроу.

"Правительство четко заявило, что мы покидаем ЕС 31 октября, независимо от обстоятельств. Принимая во внимание, что новая Еврокомиссия не получит полномочия до того, как мы уже выйдем (с 1 ноября), нам не будет нужен новый еврокомиссар", - заявил британский посол.

По определенной повестке переходного периода, страны-члены ЕС должны подать своих кандидатов в новый состав Еврокомиссии до 26 августа. Руководящая организация ЕС во главе с немецким политиком Урсулой фон дер Ляйен начнет работу 1 ноября. Ее каденция будет продолжаться до 31 октября 2024 года.