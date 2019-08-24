Посол ФРГ: Украина близка моему сердцу

Новости мира:Посол Германии поздравила украинцев с Днем Независимости.

Посол Федеративной Республики Германии Анка Фельдгузен заверила, что ФРГ продолжит поддерживать Украину.

Об этом говорится в видеоприветствии Фельдгузен ко Дню Независимости Украины, обнародованном Посольством ФРГ в Twitter.

Привітання Посла Німеччини, пані Анки Фельдгузен, до Дня Незалежності України pic.twitter.com/rc9HhEzIu2 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 24, 2019

”Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Независимости. Украина близка моему сердцу. Я вернулась сюда через четыре года и была очень рада видеть и чувствовать перемены к лучшему. Вам действительно есть чем гордиться. Связи между Украиной и Германией очень тесные. Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее в будущем”, - заявила Фельдгузен.

Она пожелала украинцам мира, стабильности и процветания.