Туск пообещал решительно защищать французские вина от пошлин США

Новости мира:ЕС зеркально ответит на возможные таможенные меры США против вина из Франции.

Председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал защищать французские вина от протекционистских мер США "самым решительным образом".

"Если Соединенные Штаты наложат на Францию ввозные пошлины, ЕС ответит мерами такого же плана", - сказал Туск в субботу в Биаррице на брифинге перед началом саммита G7.

"В общем-то, мы не хотим конфронтации с нашим лучшим союзником - США. Но эти торговые войны, таможенные - не наша инициатива, и надо быть готовыми. И мы все вместе готовы. И Франция может рассчитывать на нашу верность, как это относится и ко всем государствам-членам ЕС", - объяснил глава Евросовета, отвечая на соответствующий вопрос.