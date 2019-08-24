Скачать
Суббота, 24.08.2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
Под Офисом президента протестуют: чего хотят
Под Офисом президента протестуют: чего хотят
Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
Герцог Кембриджский примет участие в съемках фильма о психическом здоровье
Герцог Кембриджский примет участие в съемках фильма о психическом здоровье

Меркель назвала главные темы обсуждения саммита G7

Меркель назвала главные темы обсуждения саммита G7
15:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Одной из центральных тем саммита G7 будет Украина.

Во время встречи лидеров "Большой семерки" в Биаррице, Франция, будет обсужден ряд внешнеполитических вопросов, в частности тема Украины.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем субботнем подкасте.

"Саммит дает возможность... свободно и открыто ...обсудить, какие внешнеполитические вызовы мы должны решить. Мы, конечно, будем говорить об Украине и будем говорить об отношениях с Россией, мы будем обсуждать положение дел в Сирии и Ливии, где очень хрупкая ситуация, а также будем углублять партнерство с Африкой ...Разговаривать друг с другом лучше, чем друг о друге, и G7 - прекрасная возможность для этого", - сказала Меркель.

Центральной темой будет климатическая проблематика, и здесь страны должны сделать больше, чем они делают сейчас для защиты климата. В центре внимания будут стоять также классические темы, такие как экономическая ситуация в мире.

Туск хочет пригласить Зеленского на встречу с лидерами G7

Лозунгом саммита в Биаррице является "уменьшение неравенства". Здесь президентство Франции установило себе пять приоритетов по уменьшению неравенства в различных сферах, которые Германия поддерживает.

Кроме стран-членов "клуба" - США, Канады, Японии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, в Биарриц приглашены президент Чили, премьер-министр Индии, гости из Африки и Австралии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ангела Меркель, G8, G7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
04 Из "Квартала 95" ушел актер: детальные подробности
05 Маникюр 2019: оригинальные идеи для квадратной формы ногтей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Майдан Незалежности &quot;заминировали&quot;
Майдан Незалежности "заминировали"
Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу
Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни
Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь