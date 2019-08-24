Меркель назвала главные темы обсуждения саммита G7

Новости мира:Одной из центральных тем саммита G7 будет Украина.

Во время встречи лидеров "Большой семерки" в Биаррице, Франция, будет обсужден ряд внешнеполитических вопросов, в частности тема Украины.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем субботнем подкасте.

"Саммит дает возможность... свободно и открыто ...обсудить, какие внешнеполитические вызовы мы должны решить. Мы, конечно, будем говорить об Украине и будем говорить об отношениях с Россией, мы будем обсуждать положение дел в Сирии и Ливии, где очень хрупкая ситуация, а также будем углублять партнерство с Африкой ...Разговаривать друг с другом лучше, чем друг о друге, и G7 - прекрасная возможность для этого", - сказала Меркель.

Центральной темой будет климатическая проблематика, и здесь страны должны сделать больше, чем они делают сейчас для защиты климата. В центре внимания будут стоять также классические темы, такие как экономическая ситуация в мире.

Лозунгом саммита в Биаррице является "уменьшение неравенства". Здесь президентство Франции установило себе пять приоритетов по уменьшению неравенства в различных сферах, которые Германия поддерживает.

Кроме стран-членов "клуба" - США, Канады, Японии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, в Биарриц приглашены президент Чили, премьер-министр Индии, гости из Африки и Австралии.