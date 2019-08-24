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Макрон и Трамп встретились перед саммитом G7

Макрон и Трамп встретились перед саммитом G7
20:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Макрон и Трамп провели незапланированную встречу перед началом саммита G7.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели во французском Биаррицце незапланированную встречу перед началом саммита «Группы семи» (G7).

Лидеры встретились за неформальным обедом на террасе отеля.

Встреча состоялась на фоне обострения противоречий между сторонами, когда Франция ввела налоги в отношении американских технических гигантов. В ответ Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на экспорт французских вин.

Трамп поделился своим мнением о проведении саммитов G7

Лидеры по результатам саммита в Биаррицце 24-26 августа не будут принимать итоговое коммюнике. Такое решение принял президент Франции, председательствующей в G7. Это связано со значительными расхождениями между лидерами относительно главных геополитических проблем.

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Дональд Трамп, G7, Эммануэль Макрон.
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