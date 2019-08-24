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Трамп поделился своим мнением о проведении саммитов G7

Трамп поделился своим мнением о проведении саммитов G7
17:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп назвал саммиты G7 пустой тратой времени.

Президент США Дональд Трамп считает проведение саммитов "Большой семерки" пустой тратой времени.

Об этом он сказал в беседах с премьер-министром Японии Шиндзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает CNN.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что после последних двух саммитов пришел к выводу: встречи G7 являются пустой тратой времени. Зато американский президент считает, что двусторонние встречи более полезны, чем саммит "Большой семерки", поскольку на двусторонних переговорах можно обсуждать конкретные вещи, а не проблемы окружающей среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме саммита Трамп готовится к индивидуальным встречам с другими лидерами, в том числе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Туск - о причинах исключения России из G8

Ранее сообщалось, что Трамп поддерживает возвращение России в "Большую восьмерку". Позже Лондон и Берлин выступили против этого. Что касается Канады, то позиции МИД этой страны по российскому вопросу остается неизменной - критической в отношении Кремля.

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Дональд Трамп, G8, G7.
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