Бывшему королю Испании успешно провели операцию на сердце

Бывшему королю Испании Хуану Карлосу провели успешную операцию на сердце, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Операция прошла в больнице в Мадриде, в настоящее время Хуан Карлос находится в послеоперационном отделении.
В больницу прибыл сын Хуана Карлоса король Филипп VI вместе со своей матерью королевой Софией.
Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра бывшего короля, который состоялся в июне.
Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.
Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.