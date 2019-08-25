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Посол Швеции поздравил украинцев с Днем Независимости перед уходом

Посол Швеции поздравил украинцев с Днем Независимости перед уходом
03:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:В последний день своей работы в Украине посол Швеции поздравил украинцев с Днем Независимости.

Посол Королевства Швеция Мартин Хагстрём поздравил украинцев с Днем Независимости в последний день своей работы в Украине.

Об этом говорится в видеообращении Хагстрема, обнародованном на странице Посольства Швеции в Facebook.

"Поздравляю с Днем независимости! Так совпало, что этот день является моим последним рабочим днем в Украине. Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех за незабываемый опыт, который я получил в Украине. В течение последних трех лет я познакомился со многими людьми, которые без устали работают для процветания в своей стране, и это вселяет надежду ", - подчеркнул посол. При этом Хагстрём добавил, что гордится успехами Посольства Швеции, которых удалось достичь с вместе украинскими партнерами

. Он также напомнил, что Швеция ежегодно предоставляет Украине по 30 млн евро помощи.

Украина принимает поздравления с Днем Независимости

«Мы остаемся надежным партнером Украины в реализации реформ и поддержке ее территориальной целостности и независимости. Мы делаем это, поскольку это важно для Европы, в том числе и для Швеции", - подчеркнул Хагстрём. Он отметил, что Украина еще не преодолела вызовы в процессе реформ, в частности, реформы децентрализации власти. "Но, по моему мнению, вы нашли решение, опираясь на способность местных властей", - добавил посол.

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Швеция, День Независимости, Посол, Поздравления, Мартин Хагстрём.
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