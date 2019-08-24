Украина принимает поздравления с Днем Независимости

Новости Украины:Представители иностранных государств активно поздравляют в соцсетях Украину с Днем Независимости.

Премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон поздравил украинцев с 28-й годовщиной Дня независимости словами ”Слава Украине”.

Об этом Джонсон заявил в видепоздравлении вместе с британскими политиками, обнародованном посольством Украины в Великобритании в социальной сети Facebook.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости, направив соответствующее письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

”Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках ”нормандского формата” и в переговорах с Россией” , - отметил президент Франции.

Президент Италии Серджо Маттарелла заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"По случаю Дня Независимости имею честь выразить Вам от имени итальянского народа и от себя лично самые искренние поздравления и пожелания мира и процветания дружественному украинскому народу", - заявил Маттарелла.

Государственный секретарь Майк Помпео от имени президента США Дональда Трампа поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости.

"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю всех украинцев с 28-й годовщиной независимости вашей страны… Наилучшие пожелания в связи с радостным Днем независимости и наступающим мирным и процветающим годом", - говорится в сообщении.

Послы стран "Большой семерки" подтвердили свою готовность способствовать Украине на пути реформ.

Об этом говорится в сообщении группы послов в Twitter.

З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал украинцам успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность.

Щиро вітаю Україну з Днем Незалежності, бажаю успіхів у боротьбі за свободу та територіальну цілісність, а також у процесі реформ. Латвiя пiдтримувала i пiдтримуватиме боротьбу Украïни! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 24, 2019

"Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости, желаю успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность, а также в процессе реформ", - отметил он.