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Финляндия призвала запретить бразильскую говядину

Финляндия призвала запретить бразильскую говядину
04:30 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: ukrafoto.com

Новости мира:В связи с пожарами Финляндия предлагает запретить бразильскую говядину.

Финляндия, которая занимает ротационное председательство Европейского Союза, призвала ЕС рассмотреть возможность запрета бразильской говядины с ее рынков через опустошение, вызванные пожарами в тропических лесах Амазонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Министр финансов Мика Линтила осуждает уничтожение дождевых лесов Амазонии и предлагает ЕС и Финляндии срочно пересмотреть возможность запрета импорта бразильской говядины", - говорится в сообщении министерства финансов Финляндии.

Напомним, ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару взамен обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.

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Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения "Меркосур" экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 000 тонн, которая будет облагаться низкому тарифу 7,5%.

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Бразилия, Пожар, Финляндия, Говядина.
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