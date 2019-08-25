Главный символ Анкары башню Атакюле осветили в цвета Украины

Новости мира:В Анкаре (Турция) башню Атакюле 24 августа подсветили сине-желтыми цветами.

На День Независимости Украны башня Атакюле, которая является символом турецкой столицы - города Анкары, засияла желто-синими тонами.

"Вечером 24 августа, по случаю Дня Независимости Украины, башня Атакюле подсвечивалась желтым и синим - цветами Государственного флага Украины", - сообщили в Посольстве.

Праздничная иллюминация к Дню Независимости Украины работала с 19.30 до 01.00.

З Днем Незалежності, Україно!Сьогодні один із головних символів Анкари @Atakule засвітився кольорами українського прапору, а у мистецькій галереї @Atakule розпочалась виставка українського митця Олега Слєпцова. #Atakule #SignOfTheCity pic.twitter.com/yEXdIHlml6 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 24 августа 2019 г.

"С Днем Независимости, Украина! Сегодня один из главных символов Анкары засветился цветами украинского флага, а в художественной галерее началась выставка украинского художника Олега Слепцова", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа в Киеве празднования Дня независимости началось с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни и почтением памяти героев минутой молчания.

На Майдане Независимости прозвучал семиминутный гимн Украины который исполнили 600 голосов. Кроме этого гимн исполнила Тина Кароль.