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Главный символ Анкары башню Атакюле осветили в цвета Украины
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Главный символ Анкары башню Атакюле осветили в цвета Украины

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Главный символ Анкары башню Атакюле осветили в цвета Украины
08:09 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости мира:В Анкаре (Турция) башню Атакюле 24 августа подсветили сине-желтыми цветами.

На День Независимости Украны башня Атакюле, которая является символом турецкой столицы - города Анкары, засияла желто-синими тонами.

"Вечером 24 августа, по случаю Дня Независимости Украины, башня Атакюле подсвечивалась желтым и синим - цветами Государственного флага Украины", - сообщили в Посольстве.

Праздничная иллюминация к Дню Независимости Украины работала с 19.30 до 01.00.

"С Днем Независимости, Украина! Сегодня один из главных символов Анкары засветился цветами украинского флага, а в художественной галерее началась выставка украинского художника Олега Слепцова", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 августа в Киеве празднования Дня независимости началось с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни и почтением памяти героев минутой молчания.

На Майдане Независимости прозвучал семиминутный гимн Украины который исполнили 600 голосов. Кроме этого гимн исполнила Тина Кароль. 

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Украина, Турция, День Независимости, Башня, Флаг Украины, Атакюле.
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