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Зеленский рассказал, за что любит Украину

Зеленский рассказал, за что любит Украину
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава государства отметил, что любит украинскую землю, потому что каждый уголок страны - это большая семья.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, за что любит Украину.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Майдане Незалежности в Киеве на торжественном мероприятии по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Вы знаете, когда меня спросили: «А за что ты любишь Украину?». Странный, очень странный вопрос. «А за что ты любишь свою маму?» Она тебя родила, воспитала, поставила на ноги.

Я люблю Украину, я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это наш главный хит! Потому которую еще песню так знает и так поет каждый из нас, каждый украинец? Я люблю нашу землю, каждый уголок Украины - это большая семья", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня в Украине отмечают День Независимости

Напомним, в Украине появится новый государственный праздник.

Ранее, в Киеве торжественно подняли Государственный Флаг.

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Украина, День Независимости, Владимир Зеленский, Майдане Незалежности.
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