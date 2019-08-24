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Суббота, 24.08.2019
В Украине появится новый государственный праздник
Зеленский учредил новый праздник
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В Украине появится новый государственный праздник

В Украине появится новый государственный праздник
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал он в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

Напомним, сегодня в Киеве впервые проходил Марш достоинства.

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День Независимости, Владимир Зеленский, День независимости Украины, День Независимости-2019, День памяти защитников Украины.
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