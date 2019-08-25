Это очень много: Британию не устраивает сумма компенсации за выход с ЕС

Новости мира:Борис Джонсон не хочет платить 30 миллиардов фунтов в качестве отступных за выход с ЕС.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон может отказаться платить ЕС 30 млрд фунтов отступных в случае выхода Лондона из Евросоюза без соглашения. Об этом пишет The Mail on Sunday.

"Борис Джонсон сегодня предупредит Брюссель, что не будет платить 30 млрд фунтов отступных, если ЕС откажется пересматривать соглашение по Brexit", - говорится в сообщении.

Так, согласованная с ЕС правительством Терезы Мэй сумма отступных за выход из Европейского Союза может быть снижена с 39 млрд фунтов стерлингов (47,7 млрд долларов) до 9 млрд фунтов (11 млрд долларов) из-за отсутствия компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.

Как отмечается, Джонсон планирует предупредить об этом европейских лидеров на саммите G7, который проходит во французской Биаррице.

Как сообщалось, Великобритания обязана покинуть ЕС до 31 октября этого года. При этом Brexit без всякого соглашения называется наиболее вероятным сценарием, поскольку британский парламент ранее трижды провалил голосование за соответствующее соглашение, разработанное предыдущим британским премьером Терезой Мэй и ЕС.