Канада не хочет видеть РФ на встречах G7

Новости мира:Такую позицию Канада будет соблюдать пока РФ не прекратит агрессию против Украины.

Канада выступила против приобщения России к встречам стран "Большой семерки" (G7) (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского премьера по итогам встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во французском городе Биарриц.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что она не должна быть допущена к "Большой семерки", если не прекратит свою агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон поблагодарил Канаду за её поддержку в осуждении применения нервнопаралитического вещества в Солсбери в марте 2018 года.

Как сообщалось ранее, 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G8. Формат "Большой восьмерки" в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Германия и Великобритания выступили против.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение РФ в G7 возможно после урегулирования кризиса в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после прекращения агрессии против Украины.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление Зеленского «бессмысленным набором букв» и пообещала «по-братски» помочь.

Затем в Администрации президента США заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении в формат "Большой восьмерки".