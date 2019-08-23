Возвращения к формату G8: в Администрации Трампа сделали заявление

Новости мира:В Администрации Трампа заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении к формату G8.

В Администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении к формату ”Большой восьмерки”, который в 2014 году был трансформирован в ”Большую семерку” из-за оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Об этом во время телефонного брифинга на правах анонимности заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, он заявил, что Россия была отстранена от ”Большой восьмерки” ”по хорошо известным причинам”.

”Состоялось обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это будет”, - сказал чиновник из администрации Трампа.

”Так что, наверное, этот вопрос может возникнуть, но ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала это должно произойти”, - подчеркнул он.

При этом он напомнил слова Трампа, по мнению которого, участие России в переговорах среди стран ”Большой семерки” стало бы хорошим делом, если принимать во внимание, что G7 уделяет значительно время обсуждению вопросов безопасности и экономики.

”Но он не обязательно отстаивал тот или иной вариант, и мы пока на самом деле не имеем что дополнительного сказать”, - заявил он.

При этом должностное лицо администрации Трампа добавило, что американская сторона ”ожидает, что вопрос участия или неучастия России обсудят лидеры”.