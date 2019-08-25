Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Дубль Агуэро помог Ман Сити одержать уверенную победу над Борнмутом (Фото)
Дубль Агуэро помог Ман Сити одержать уверенную победу над Борнмутом (Фото)
До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям
До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям

Украина не признает "выборы" в Абхазии

Украина не признает "выборы" в Абхазии
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Украина поддержала Грузию в связи с псевдовыборами в Абхазии.

МИД Грузии выразил протест России в связи с задержанием восьми жителей грузинских сел, прилегающих к административной границе самопровозглашенной Южной Осетии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В тех условиях, когда в последние дни обстановка особенно напряжена из-за установки искусственных барьеров в селе Гугутианткари, продолжение практики похищений и незаконных задержаний граждан Грузии оккупационными силами представляет собой очевидную попытку дестабилизации обстановки в стране. Участившиеся провокации и инциденты на линии оккупации еще больше обостряют обстановку с точки зрения безопасности и усугубляют и без того сложное гуманитарное положение в селах, пострадавших от конфликта”, - сказал Констандиниди.

Он также призвал РФ "незамедлительно прекратить незаконные действия на линии оккупации и соблюдать международные обязательства".

В оккупированной Абхазии стартовали президентские выборы

В МИД Грузии также настоятельно призывают международное сообщество принять эффективные меры для прекращения незаконной деятельности оккупационных сил.

Администрация региона Шида Картли сообщает, что семь грузинских граждан были задержаны 17 августа, когда поднялись на гору для совершения молитвы в местной церкви. Еще один – близ своего села при выполнении сельхозработ.

Как известно, Россия в 2008 году после пятидневной войны с Грузией признала «независимость» сепаратистских регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии. В обоих регионах есть российские войска и базы.

Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Абхазия, Тбилиси, Выборы в Абхазии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов
03 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
04 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
05 Натуральные средства, которые стабилизируют давление и предупреждают инсульт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Украина не признает &quot;выборы&quot; в Абхазии
Украина не признает "выборы" в Абхазии
Он не нуждается в советах: Трамп похвалил Британского премьера
Трамп похвалил Британского премьера
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: кто проведет дебютный эфир
"Танцы со звездами 2019": кто проведет дебютный эфир
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь