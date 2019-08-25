Во Франции проходит акция протеста: чего требуют

Новости мира:Во время первого дня саммита G7 задержали почти 70 человек.

В субботу в рамках мер безопасности на саммите Группы семи в французском Биарриц задержали 68 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

38 задержанных были помещены под стражу.

Полиция вмешалась "в частности, за участие в группе для совершения насилия или причинения вреда, владение предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия", - говорится в сообщении префектуры департамента Атлантические Пиренеи.

В префектуре также сообщили, что никто не пострадал в результате несанкционированной демонстрации, которая привела к коротких стычек вечером в городе Байонна, что входит в агломерации с городом Биарриц. Во время демонстрации полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Около 13 200 полицейских и жандармов были развернуты в районе Биаррица в рамках мер безопасности к саммиту G7 из-за опасения насильственных демонстраций.

В субботу главный анти-G7 протест, санкционированный властями, прошел без каких-либо инцидентов, собрав 15 000 участников по данным организаторов, и 9000 - по данным властей.

В воскресенье несколько антиглобалистских организаций организовали новое мероприятие, которое состоится утром в Байонне, - "марш портретов", где должны быть собраны более ста официальных портретов президента Эммануэля Макрона. Кроме того, в воскресенье запланированы и другие акции.