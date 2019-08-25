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На Майорке вертолет столкнулся с малым самолетом: детали трагедии

На Майорке вертолет столкнулся с малым самолетом: детали трагедии
21:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В результате столкновения вертолета со сверхлегким самолетом в небе над Майоркой погибли семь человек.

Сверхлегкий самолет в воскресенье, 25 августа, столкнулся с вертолетом в небе над испанским островом Майорка.

Как сообщает Deutsche Welle, согласно данным властей испанского острова в микроблоге в Twitter, в результате аварии погибли семь человек.

На борту немецкого вертолета, кроме пилота, находилась семейная пара с двумя детьми, а пилот испанского самолета перевозил одного пассажира. Личности жертв в настоящий момент устанавливаются.

Как сообщает местная газета Diario de Mallorca, в настоящий момент расследованием обстоятельств, при которых произошла авария, занимаются Гражданская гвардия Испании и представители гражданской авиации.

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Инцидент произошел в районе города Инка, который находится в глубине острова. По словам очевидцев, один из обломков самолета упал на землю всего в пяти метрах от жилого дома. Обломки вертолета упали на старую проселочную дорогу. Еще до прибытия аварийных спецслужб местные жители попытались потушить пламя на месте падения собственными силами.

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Испания, Самолет, Крушение, Майорка.
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