Шансы на хаотичный выход Британии из ЕС значительно выросли - Джонсон

Новости мира:Борис Джонсон признал высокую вероятность "жесткого" Brexit.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения вполне возможен.

Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон заявил, что шансы на хаотичный выход Британии из ЕС значительно выросли", - говорится в сообщении.

В интервью BBC на саммите "Большой семерки" во Франции Джонсон сказал, что в вопросе Brexit "все зависит от наших друзей и партнеров из ЕС".

Как известно, Джонсон стал британским премьером и лидером Консервативной партии в июле после отставки Терезы Мэй. Он пообещал вывести страну из ЕС до 31 октября при любых условиях, даже без соглашения с Брюсселем. Однако впоследствии он пообещал заключить с євросообществом новое соглашение о выходе – на основе свободной торговли и двустороннего партнерства.

В то же время в Париже считают, что выход Великобритании из ЕС без соглашения стал основным сценарием развития событий на сегодня.