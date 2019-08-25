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Политический кризис в Италии: в стране создадут новую коалицию

Политический кризис в Италии: в стране создадут новую коалицию
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Италии две партии договариваются о новой коалиции и правительстве.

В Италии участники предполагаемой новой парламентской коалиции - "Движение 5 звезд" и Демократическая партия - проводят консультации по кандидатуре будущего главы правительства, чтобы согласовать этот вопрос до вторника для избежания досрочных выборов.

Об этом сообщает The Guardian.

"Определение кандидатуры следующего премьер-министра Италии является основным препятствием в переговорах между партией "Движение 5 звезд" и левоцентристской Демократической партией. Стороны пытаются сформировать новое правительство до вторника и избежать досрочных выборов, на которые Маттео Сальвини может пойти во главе правых партий", - говорится в сообщении.

Лидер демократов Никола Дзингаретти отверг требование "Движения 5 звезд" во главе с Луиджи Ди Майо вернуть Джузеппе Конте на пост премьер-министра.

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На саммите G7 в субботу Конте заявил, что не надеется снова быть премьер-министром. Он дал понять, что не возглавит вновь сформированный правительство.

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Италия, Коалиция, Джузеппе Конте, Серджо Матарелла.
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