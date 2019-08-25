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В Альпах разбился самолет, есть погибшие

В Альпах разбился самолет, есть погибшие
23:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Три человека погибли в результате авиакатастрофы в швейцарских Альпах.

Небольшой самолет потерпел крушение у перевала Симплон в швейцарских Альпах, погибли трое людей.

Об этом сообщает Swiss Info.

"Небольшой самолет разбился недалеко от перевала Симплон в швейцарских Альпах, три человека на борту погибли", - говорится в сообщении.

Полиция кантона Вале, где произошла авария, сообщила, что самолет Piper вылетел в воскресенье утром из западной Швейцарии в Италию.

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Менее чем через полтора часа самолет упал неподалеку от итальянской границы и вспыхнул. Из-под обломков были извлечены тела пилота, пассажира и маленького ребенка. Погибших еще предстоит идентифицировать. О возможной причине катастрофы пока не сообщается.

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Альпы, Самолет, Швейцария, Катастрофа.
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