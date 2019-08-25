В Альпах разбился самолет, есть погибшие

Новости мира:Три человека погибли в результате авиакатастрофы в швейцарских Альпах.

Небольшой самолет потерпел крушение у перевала Симплон в швейцарских Альпах, погибли трое людей.

Об этом сообщает Swiss Info.

"Небольшой самолет разбился недалеко от перевала Симплон в швейцарских Альпах, три человека на борту погибли", - говорится в сообщении.

Полиция кантона Вале, где произошла авария, сообщила, что самолет Piper вылетел в воскресенье утром из западной Швейцарии в Италию.

Менее чем через полтора часа самолет упал неподалеку от итальянской границы и вспыхнул. Из-под обломков были извлечены тела пилота, пассажира и маленького ребенка. Погибших еще предстоит идентифицировать. О возможной причине катастрофы пока не сообщается.