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Страны G7 могут помочь в тушении пожаров в Амазонии

Страны G7 могут помочь в тушении пожаров в Амазонии
06:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Макрон: Мы должны предоставить помощь в тушении пожаров в Амазонии

Представители государств-членов G7 в воскресенье, 25 августа, заявили о желании оказать помощь странам, на территории которых находятся дождевые леса Амазонии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита в Биаррице, финансовая и техническая помощь "большой семерки" должна быть направлена в затронутые лесными пожарами страны "как можно скорее". По его словам, Колумбия уже обратилась к международному сообществу с призывом о помощи в тушении пожаров.

"Поэтому мы должны продемонстрировать нашу готовность", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что страны-члены "большой семерки" в настоящий момент поддерживают контакт со всеми государствами, на территории которых простираются леса Амазонии, обсуждая с ними детали оказания технической и финансовой помощи в тушении пожаров. Планируется, что для борьбы с бедствием будет задействован "международный механизм мобилизации".

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Напоминаем, Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в колониальной ментальности после призыва в срочном порядке обсудить на саммите "Группы семи" в Биарриц пожары в лесах Амазонии. В Европейской комиссии заявили о глубокой обеспокоенности пожарами в Амазонии и поддержали срочное обсуждение проблемы на саммите G7 в эти выходные во Франции. Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 года в стране было зарегистрировано около 73 000 лесных пожаров.

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Бразилия, Пожар, Амазония, G7, Большая семерка.
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