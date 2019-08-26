Дачич: Уже 15 стран отозвали независимость Косово

Новости мира:Министр иностранных дел Сербии заявил, что уже 15 стран отозвали признание независимости Косово.

Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косово.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает Kossev.

"Того является 15-й страной, отменившей признание Косово", - заявил Дачич.

По его словам, нота об аннулировании признания независимости Косово поступила из Того еще 28 июня.

Министр также отметил, что целью Сербии является привести число стран, которые аннулировали свои признания, до отметки ниже 97, что составляет половину из 193 государств-членов ООН: «Сербия будет продолжать, пока Косово не поймет, что этот вопрос (о провозглашении независимости республики - ред.) еще не закончен и что необходимо пойти на компромисс», — отметил министр.

Косово является частично признанной республикой, которая в 2008 году в одностороннем порядке объявила о независимости от Сербии. Ее независимость признали 101 государство - члены ООН. В 2016 году было подписано Соглашение об Ассоциации между Косово и Европейским Союзом.

Сербия не признает независимости Косово.

Признание независимости Косово уже отозвали ЦАР, Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.