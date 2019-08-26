ПАСЕ признали незаконными выборы в Абхазии

Новости мира:ПАСЕ осудили незаконные выборы в оккупированной Абхазии.

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили о нелегитимности проведенных накануне так называемых президентских выборов в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазии.

Об этом заявили в понедельник содокладчики ПАСЕ по Грузии Титус Корлатеан (Румыния) и Клод Керн (Франция).

«Мы в очередной раз заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках международно признанных границ. Так называемые «президентские выборы» в грузинском регионе Абхазия 25 августа 2019 года являются нелегальными и незаконными», - заявили в ПАСЕ.

Парламентарии осудили такие действия оккупационных властей.

В ПАСЕ сообщили, что докладчики проведут мониторинговый визит в Грузию 17-18 сентября.

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 25 августа под контролем РФ «фейковых» выборов в оккупированном регионе Грузии Абхазии.

Территория Абхазии и Цхинвальского региона официально объявлена в Грузии оккупированной после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих двух грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Мировые державы, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии - такую «независимость» не признают.