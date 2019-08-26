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Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ

Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
20:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Макрон подчеркнул, что консенсуса по возвращению РФ в G8 нет, но страна-организатор саммита может звать ее в качестве гостя.

Страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Решения о расширении числа участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса сейчас нет.

При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

"Страна-устроитель может приглашать людей, но - в качестве гостей", - сказал президент Франции.

Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Кроме того, Трамп отметил, что пребывание России в G8 было бы полезным как для этой страны, так и для всего мира.

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Россия, G8, G7, Эммануэль Макрон.
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