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В Нидерландах впервые за 17 лет начался суд в связи с эвтаназией пациента

В Нидерландах впервые за 17 лет начался суд в связи с эвтаназией пациента
21:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Суд в Нидерландах должен определить как поступать с пациентами у которых деменция.

В Нидерландах начался знаковый суд по эвтаназии, который должен определить, что делать с пациентами с деменцией, которые сначала заявляли о желании умереть при определенных обстоятельствах, но позже, возможно, будут иметь второе мнение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Судебное дело сосредоточенo на 74-летней женщине, которая умерла путем эвтаназии три года назад, несмотря на некоторые свидетельства, что она, возможно, передумала. Врач из приюта для престарелых в этом деле обвиняется в нарушении закона об эвтаназии.

Хотя, несомненно, врач действовал с добрыми намерениями, представитель прокуратуры заявила, что ключевой вопрос заключается в том, "насколько вы, как врач, все равно должны вступить в дискуссию с пациентом, страдающим деменцией, когда пациент уже сделал заявление об эвтаназии".

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Это первый подобный случай после того, как Нидерланды легализовали эвтаназию в 2002 году.

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Суд, Нидерланды, Эвтаназия.
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