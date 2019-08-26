Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ

Новости мира:Греческая православная церковь на заседании Синода рассмотрит признание ПЦУ.

Сегодня, 26 августа, начинается заседание Постоянного Священного Синода Греческой православной церкви, который завершится в среду, 28 августа.

На Синоде рассмотрят вопрос признания ПЦУ Греческой православной церковью. Об этом сообщает Romfea News.

"В рамках вышеупомянутого заседания будут обсуждены вопросы о признании автокефальной церкви Украины Греческой церковью", - говорится в сообщении.

С этой целью на заседание также были приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение относительно признания новой автокефальной церкви Украины Священным Синодом Греческой церкви. Стоит отметить, что Греческая церковь является первой православной церковью, которая может признать статус автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины несколько месяцев тому назад Вселенским Патриархатом.

Особый интерес, отмечает издание, вызывает реакция остальных православных церквей, а также то, последуют ли они примеру греческой церкви, если последняя признает украинскую Автокефальную церковь.