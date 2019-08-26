Скачать
Вторник, 27.08.2019
Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
Франция и Германия готовятся к саммиту "нормандского формата"
Франция и Германия готовятся к саммиту "нормандского формата"
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике

Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ

Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
22:50 Пн, 26 Август 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Греческая православная церковь на заседании Синода рассмотрит признание ПЦУ.

Сегодня, 26 августа, начинается заседание Постоянного Священного Синода Греческой православной церкви, который завершится в среду, 28 августа.

На Синоде рассмотрят вопрос признания ПЦУ Греческой православной церковью. Об этом сообщает Romfea News.

"В рамках вышеупомянутого заседания будут обсуждены вопросы о признании автокефальной церкви Украины Греческой церковью", - говорится в сообщении.

С этой целью на заседание также были приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение относительно признания новой автокефальной церкви Украины Священным Синодом Греческой церкви. Стоит отметить, что Греческая церковь является первой православной церковью, которая может признать статус автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины несколько месяцев тому назад Вселенским Патриархатом.

В Кривом Роге сгорела деревянная церковь (Фото, Видео)

Особый интерес, отмечает издание, вызывает реакция остальных православных церквей, а также то, последуют ли они примеру греческой церкви, если последняя признает украинскую Автокефальную церковь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Синод, ПЦУ, Греческая православная церковь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
03 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx
Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь