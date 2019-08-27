В Румынии распалась правительственная коалиция

Новости мира:Председатель либералов Кэлин Попеску Тэричану заявил, что коалиция распалась из-за потери доверия к премьер-министру Дэнчилэ.

Правительственная коалиция Румынии распалась после того, как "младший" партнер Альянс либералов и демократов (ALDE) объявил, что прекратил свое партнерство с Социал-демократической партией (PSD) премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

Об этом сообщает АР.

Председатель либералов Кэлин Попеску Тэричану подтвердил, что коалиция распалась из-за потери доверия к Дэнчилэ. Как ожидается, правительство в ближайшие недели столкнется с вотумом недоверия. Дэнчилэ сказала, что не боится возможных досрочных выборов.

Тэричану также сообщил, что уходит с поста председателя Сената - верхней палаты парламента. Тэричану не стал единым кандидатом от правительственной коалиции на президентских выборах, которые должны состояться в ноябре, и Дэнчилэ также поборется с нынешним президентом Клаусом Йоханнисом.

Решение ALDE предусматривает отставку четырех министров нынешнего правительства, выдвинутых либералами.

Дэнчилэ сейчас будет пытаться найти альтернативный союз, возможно, с "Демократическим союзом венгров Румынии" (UDMR).