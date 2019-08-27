ЕС: Британия заплатит в любом случае Brexit

Новости мира:В ЕС настаивают, что Великобритания должна заплатить 43 млрд. евро даже после Brexit без соглашения.

Великобритания должна выполнить свои финансовые обязательства, взятые в рамках членства в ЕС, даже если Brexit пройдет без соглашения с Брюсселем.

Как сообщает Euobserver, об этом во вторник заявил комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московиси.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хочет выплачивать ЕС все 43 миллиарда евро обязательств в случае "жесткого" выхода из блока. Джонсон считает, что Британия должна заплатить только 10 млрд евро.

"Здесь не о чем говорить", - заявил Московиси, отрицая возможность невыплаты Британией денег.

Ранее источники сообщали, что неспособность выплатить 43 млрд евро за выход из ЕС будет означать дефолт по суверенному долгу.

Напомним, после визитов во Францию и Париж и переговоров с Меркель и Макроном Джонсон заявил об улучшении шансов на выход из ЕС по соглашению.