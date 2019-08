"Жесткий" Brexit не спасет: В ЕС напомнили Британии о многомиллиардных долгах

Великобритания должна выплатить Европейскому Союзу десятки миллиардов евро долгов даже в случае выхода страны из Евросоюза без утверждения соглашения.

Это подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева в понедельник, 26 августа, сообщает DW со ссылкой на немецкое информагенство.

"Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В свою очередь, координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт сделал еще более острое заявление в соцсети Twitter.

"Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров", - подчеркнул политик.

If the UK doesn't pay what is due, the EU will not negotiate a trade deal. After a "no deal", this will be a first condition of any talks. Britain is better than this.https://t.co/BsbRRYdTPS

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 26, 2019