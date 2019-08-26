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"Жесткий" Brexit не спасет: В ЕС напомнили Британии о многомиллиардных долгах

"Жесткий" Brexit не спасет: В ЕС напомнили Британии о многомиллиардных долгах
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Еврокомиссии заявили, что "жесткий" Brexit не освободит Лондон от миллиардных долгов.

Великобритания должна выплатить Европейскому Союзу десятки миллиардов евро долгов даже в случае выхода страны из Евросоюза без утверждения соглашения.

Это подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева в понедельник, 26 августа, сообщает DW со ссылкой на немецкое информагенство.

"Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В свою очередь, координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт сделал еще более острое заявление в соцсети Twitter.

"Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров", - подчеркнул политик.

Шансы на хаотичный выход Британии из ЕС значительно выросли - Джонсон

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Лондон не должен будет платить 39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 43 миллиарда евро), если Соединенное Королевство оставит ЕС без договора.

"Если мы оставим ЕС без соглашения, это, безусловно, правда, что мы уже не должны 39 миллиардов фунтов", - сказал Джонсон в кулуарах саммита G7 в Биаррице в телевизионном интервью.

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ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Мина Андреева, Ги Верхофстадт, Brexit.
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