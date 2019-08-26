"Жесткий" Brexit не спасет: В ЕС напомнили Британии о многомиллиардных долгах

Новости мира:В Еврокомиссии заявили, что "жесткий" Brexit не освободит Лондон от миллиардных долгов.

Великобритания должна выплатить Европейскому Союзу десятки миллиардов евро долгов даже в случае выхода страны из Евросоюза без утверждения соглашения.

Это подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева в понедельник, 26 августа, сообщает DW со ссылкой на немецкое информагенство.

"Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В свою очередь, координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт сделал еще более острое заявление в соцсети Twitter.

"Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров", - подчеркнул политик.

If the UK doesn't pay what is due, the EU will not negotiate a trade deal. After a "no deal", this will be a first condition of any talks. Britain is better than this.https://t.co/BsbRRYdTPS — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 26, 2019

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Лондон не должен будет платить 39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 43 миллиарда евро), если Соединенное Королевство оставит ЕС без договора.

"Если мы оставим ЕС без соглашения, это, безусловно, правда, что мы уже не должны 39 миллиардов фунтов", - сказал Джонсон в кулуарах саммита G7 в Биаррице в телевизионном интервью.