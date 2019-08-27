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В Англии температура бьет все рекорды

В Англии температура бьет все рекорды
12:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:На западе Лондона температура воздуха поднялась до +33,3 градусов.

В последние выходные лета в Англии был побит очередной температурный рекорд.

На западе Лондона температура воздуха в воскресенье поднялась до 33,3 градусов Цельсия.

Об этом сообщает BBC.

На последние выходные августа в Великобритании приходится так называемый Bank Holiday - "день, когда не работают банки". Это дополнительный выходной, который добавляется к последнему уикенду августа.

Новый температурный рекорд установлен в районе аэропорта Хитроу. Температура поднялась до +33,3 градусов. Британское метеобюро официально подветрдило эти данные. Предыдущий рекорд, 31,5 градусов, также был установлен в районе Хитроу в 2001 году.

Жара и дожди: какими будут последние дни лета

24 августа рекордная температура была зарегистрирована в Уэльсе - в городе Гогерддан воздух прогрелся до 28,8 градусов.

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Англия, Рекорд, Погода, Жара, Лондон, Температура.
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