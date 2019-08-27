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Женщина умерла после укуса комара

Женщина умерла после укуса комара
14:03 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости мира:Впоследствии укуса комара у молодой женщины остановилось сердце, спасти Ким Робинсон не удалось.

От укуса комара у женщины остановилось сердце. Остановка сердца произошла у 25-летней Ким Робинсон в Дагенхаме (Великобритания). Как сообщает "МедикФорум" со ссылкой на Daily Mirror, остановка важного человеческого органа длилась три минуты. По словам самой Ким, она почувствовала, как ее укусил комар, после чего по всему телу разлилась острая боль, затем боль перешла в правую лодыжку.

Место, где произошел укус сильно зудилось и очень сильно воспалилось, но женщина говорит, что не придавала этому особого значения. Чтобы остановить воспаление она стала принимать антибиотики. Тем временем нога опухала с каждым днем все больше и больше.

Женщина почувствовала, что не может наступать на ногу и передвигаться. Она стала терять сознание. Женщина была вынуждена обратиться к врачам, которые нашли у нее такое заболевание как некротический фасциит – это опасная инфекция, вызванная бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Медики предложили ей сделать срочную операцию, так как у женщины возник риск остаться без ноги.

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Позже женщину поразил сепсис, а после операции ее состояние еще больше ухудшилось. И как итог, у британки остановилось сердце. Врачи спасли женщину, правда ей пришлось заново учиться говорить и передвигаться.

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Медики, Заболевание, Смерть после укуса.
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