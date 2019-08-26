Из-за ситуации с Brexit сто британских компаний переехали в Нидерланды

Новости мира:Все больше компаний покидает территорию Великобритании и переезжают в Нидерланды.

Из-за неопределенности с Brexit все больше британских компаний выбирают Нидерланды, речь идет уже о переезде 100, еще 325 не исключают возможности такого шага.

Об этом сообщает NOS.

"Нидерланды приобретают все большую популярность у британских компаний. Из-за неопределенности по Brexit 100 компаний уже перешли в нашу страну. Около 325 заявляют, что они очень заинтересованы", - сообщает NOS со ссылкой на Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA).

Компании опасаются последствий Brexit - будут ли они иметь после него доступ к европейскому рынку. Поэтому, львиная доля компаний переезжает в Амстердам, некоторые в Роттердам.

Речь идет о компаниях, связанных с информационными технологиями, финансовыми услугами, рекламой и даже СМИ, которые хотят сохранить вещание в ЕС, имея соответствующую лицензию.

Стоит отметить, что большинство компаний не прощаются с британским рынком, они перемещают часть своих компаний, и таким образом остаются активными на двух рынках.

Великобритания обязана покинуть ЕС до 31 октября этого года. При этом Brexit без какой-либо сделки называется наиболее вероятным сценарием.