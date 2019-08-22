Скачать
Четверг, 22.08.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
В МИД Украины прокомментировали встречу Путина и Макрона
В МИД Украины прокомментировали встречу Путина и Макрона
Представители Реала прибыли в Париж для закрытия сделки по Неймару
Представители Реала прибыли в Париж для закрытия сделки по Неймару
"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу
"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу

Макрон: Франция готова к любому исходу Brexit

Макрон: Франция готова к любому исходу Brexit
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готовится к любому сценарию выхода Великобритании с ЕС.

Франция готовится ко всем возможным сценариям выхода Великобритании из Европейского Союза, включая отсутствие соглашения о Brexit.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пресс-конференции в Париже.

"Мы будем готовиться ко всем сценариям, включая отсутствие соглашения о Brexit", - заявил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что отношения между Францией и Великобританией являются весомыми и прочными.

"Не вариант": Макрон не соглашается на пересмотр сделки ЕС и Британии по Brexit

"Нам необходимо защищать и углублять наши взаимоотношения", - добавил президент Франции.

В свою очередь, британский премьер особо отметил двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, совместное выполнение военными двух стран миссий в Африке.

Словакия поддерживает диалог России с ЕС

"Что бы ни случилось с Brexit, это наши общие амбиции, Соединенного Королевства и Франции, - углублять и интенсифицировать наши экономические взаимные связи", - убежден Джонсон.

Визиты Бориса Джонсона на этой неделе в Германию и Францию стали первыми зарубежными поездками политика на посту премьер-министра Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Евросолидарность&quot; предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
"Евросолидарность" предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали
Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь