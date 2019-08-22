Макрон: Франция готова к любому исходу Brexit

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готовится к любому сценарию выхода Великобритании с ЕС.

Франция готовится ко всем возможным сценариям выхода Великобритании из Европейского Союза, включая отсутствие соглашения о Brexit.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пресс-конференции в Париже.

"Мы будем готовиться ко всем сценариям, включая отсутствие соглашения о Brexit", - заявил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что отношения между Францией и Великобританией являются весомыми и прочными.

"Нам необходимо защищать и углублять наши взаимоотношения", - добавил президент Франции.

В свою очередь, британский премьер особо отметил двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, совместное выполнение военными двух стран миссий в Африке.

"Что бы ни случилось с Brexit, это наши общие амбиции, Соединенного Королевства и Франции, - углублять и интенсифицировать наши экономические взаимные связи", - убежден Джонсон.

Визиты Бориса Джонсона на этой неделе в Германию и Францию стали первыми зарубежными поездками политика на посту премьер-министра Великобритании.