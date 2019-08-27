Скачать
Вторник, 27.08.2019
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
Климкин: Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ
Климкин: Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ
Легендарный экс-игрок Баварии может возобновить карьеру
Легендарный экс-игрок Баварии может возобновить карьеру
"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа
Американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

Еврокомиссия будет формировать свой состав в условиях конфиденциальности

Еврокомиссия будет формировать свой состав в условиях конфиденциальности
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Кубив представил отчет о реализации Целей устойчивого развития ООН.

Формирование состава новой Европейской комиссии (ЕК) проходит в условиях конфиденциальности, заявила во вторник официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Действительно, сегодня начинаются собеседования с кандидатами (в члены ЕК - Ред.), имена которых уже известны. Новая комиссия должна быть окончательно готова к 1 ноября, как это предусмотрено договором (о Евросоюзе - Ред.)", - объяснила пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе.

Она подчеркнула "деликатность процесса". По ее словам, не все кандидатуры обязательно сохранятся до конца процедуры и будут приняты в состав новой ЕК. Впереди также согласование кандидатов с Европейским парламентом, и некоторые имена могут еще поменяться.

"Жесткий" Brexit не спасет: В ЕС напомнили Британии о многомиллиардных долгах

"Следовательно, мы не можем раскрывать вам сейчас слишком много информации. Эта информация конфиденциальная, и председатель (будущей ЕК Урсула фон дер Ляйен - Ред.) также просила о конфиденциальности", - сказала Андреева.

"До конца процедуры мы не будем давать вам информацию по кандидатам. Следует подождать завершения процедуры", - сообщила представитель ЕК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Мина Андреева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
03 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Сериал &quot;Первые леди&quot;: кто сыграет Мишель Обаму
Сериал "Первые леди": кто сыграет Мишель Обаму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь