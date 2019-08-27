Еврокомиссия будет формировать свой состав в условиях конфиденциальности

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Формирование состава новой Европейской комиссии (ЕК) проходит в условиях конфиденциальности, заявила во вторник официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Действительно, сегодня начинаются собеседования с кандидатами (в члены ЕК - Ред.), имена которых уже известны. Новая комиссия должна быть окончательно готова к 1 ноября, как это предусмотрено договором (о Евросоюзе - Ред.)", - объяснила пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе.

Она подчеркнула "деликатность процесса". По ее словам, не все кандидатуры обязательно сохранятся до конца процедуры и будут приняты в состав новой ЕК. Впереди также согласование кандидатов с Европейским парламентом, и некоторые имена могут еще поменяться.

"Следовательно, мы не можем раскрывать вам сейчас слишком много информации. Эта информация конфиденциальная, и председатель (будущей ЕК Урсула фон дер Ляйен - Ред.) также просила о конфиденциальности", - сказала Андреева.

"До конца процедуры мы не будем давать вам информацию по кандидатам. Следует подождать завершения процедуры", - сообщила представитель ЕК.