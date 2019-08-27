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Ди Майо хочет занять пост Сальвини: "Движение 5 звезд" отменила переговоры с Демпартией Италии

Ди Майо хочет занять пост Сальвини: "Движение 5 звезд" отменила переговоры с Демпартией Италии
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Италии опасаются срыва формирования правительства из-за желания Ди Майо занять должность Сальвини.

Итальянское "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо отменило запланированные на вторник переговоры с Демократической партией по формированию нового правительства в Италии, сообщает телеканал "Раи ньюс".

В Демократической партии утверждают, что заключению соглашения по правительству могут помешать "личные амбиции" вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо. Источник в партии заявил телеканалу, что Ди Майо желает занять пост министра внутренних дел в новом правительстве и "не хочет слышать возражений" по этому вопросу. Сейчас должность главы МВД занимает глава партии "Лига" Маттео Сальвини, который и спровоцировал политический кризис в Италии. Ди Майо принадлежит пост министра экономического развития и труда.

Встреча представителей Демпартии и "Движения 5 звезд" была назначена на 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву). "Движение 5 звезд" в официальном сообщении заявило, что не будет проводить встречи с Демпартией до тех пор, пока та официально не подтвердит, что согласна на новое назначение Джузеппе Конте на должность премьер-министра Италии.

Сенатор от "Движения 5 звезд" Вито Крими в ответ на опасения Демократической партии заявил, что информация о том, что Ди Майо хочет возглавить МВД - это "ложный слух, который кто-то запустил".

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В настоящее время в Квиринальском дворце проходит очередной раунд консультаций президента Италии Серджо Маттареллы с руководством итальянского парламента. Так, на 16:00 (17:00 по Киеву) у него в расписании значится встреча с председателем сената Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати, затем - встреча с председателем палаты депутатов Роберто Фико.

В августе Сальвини заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

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Италия, Движение 5 звезд, Маттео Сальвини, Луиджи Ди Майо, Демпартия Италии.
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