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Юнкер готов к "жесткому" Brexit, но хочет избежать такой ситуации

Юнкер готов к "жесткому" Brexit, но хочет избежать такой ситуации
22:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Юнкер подчеркивает, что "жесткий" Brexit будет решением исключительно Британии, а не ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассмотрит любые конкретные предложения британского премьера по Северной Ирландии, но ЕС всегда будет действовать в интересах Республики Ирландия. Поэтому "жесткий" Brexit будет исключительно решением Лондона.

Об этом Юнкер заявил в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает в Twitter пресс-секретарь президента Еврокомиссии Мина Андреева.

"Президент Юнкер повторил свою готовность конструктивно работать с премьер-министром Джонсоном и рассмотреть любые конкретные предложения, которые у него могут быть, при условии, что они совместимы с Соглашением о выходе. Жан-Клод Юнкер добавил, что ЕС сделает все возможное, чтобы избежать "жесткого" Brexit, заявив, что такой сценарий будет только решением Британии, а не ЕС", - говорится в сообщении.

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Юнкер подчеркнул, что ЕС полностью готов к сценарию "без соглашения", но сделает все возможное, чтобы избежать этой ситуации.

Как сообщалось, Джонсон недавно заявил, что Великобритания не собирается выплачивать 43 миллиарда евро обязательств в случае "жесткого" выхода из ЕС. Джонсон считает, что Британия должна заплатить только 10 млрд евро.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября этого года.

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ЕС, Борис Джонсон, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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