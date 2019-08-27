Юнкер готов к "жесткому" Brexit, но хочет избежать такой ситуации

Новости мира:Юнкер подчеркивает, что "жесткий" Brexit будет решением исключительно Британии, а не ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассмотрит любые конкретные предложения британского премьера по Северной Ирландии, но ЕС всегда будет действовать в интересах Республики Ирландия. Поэтому "жесткий" Brexit будет исключительно решением Лондона.

Об этом Юнкер заявил в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает в Twitter пресс-секретарь президента Еврокомиссии Мина Андреева.

"Президент Юнкер повторил свою готовность конструктивно работать с премьер-министром Джонсоном и рассмотреть любые конкретные предложения, которые у него могут быть, при условии, что они совместимы с Соглашением о выходе. Жан-Клод Юнкер добавил, что ЕС сделает все возможное, чтобы избежать "жесткого" Brexit, заявив, что такой сценарий будет только решением Британии, а не ЕС", - говорится в сообщении.

Юнкер подчеркнул, что ЕС полностью готов к сценарию "без соглашения", но сделает все возможное, чтобы избежать этой ситуации.

Как сообщалось, Джонсон недавно заявил, что Великобритания не собирается выплачивать 43 миллиарда евро обязательств в случае "жесткого" выхода из ЕС. Джонсон считает, что Британия должна заплатить только 10 млрд евро.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября этого года.