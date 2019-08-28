Скачать
Среда, 28.08.2019
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Гройсман обратился к своему приемнику
Гройсман обратился к своему приемнику
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию

Елизавета II выполнила просьбу Джонсона

Елизавета II выполнила просьбу Джонсона
19:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Елизавета II одобрила инициативу Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября.

Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

В заявлении канцелярии королевы, опубликованном местными СМИ, говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. В итоге, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Трамп поддержал решение Джонсона

Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Елизавета II.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
05 Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
Елизавета II выполнила просьбу Джонсона
Елизавета II выполнила просьбу Джонсона
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь