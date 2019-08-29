Более миллиона британцев не хотят остановки работы парламента

Новости мира:Количество человек подписавший петицию об отмене решения по приостановлении работы парламента, перевалило за миллион.

В Британии более миллиона человек подписали петицию с требованием отменить действия по приостановлению работы парламента. Об этом сообщает Independent.

Правительство обязано ответить на каждую петицию, которая набрала 10 тысяч голосов, однако не обязано соглашаться с требованиями.

Кроме того, при превышении порога в 100 тысяч подписей, парламент проводит дебаты по данному вопросу, правда, в основном они носят символический характер.

В начале этого года петиция, призывающая остановить Brexit, получила рекордные 6,1 миллиона подписей.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.